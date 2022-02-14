В подтверждение утренней информации "Страны" о том, что жители Киева не особо верят в "нападение Путина" и не торопятся эвакуироваться из города вслед за западными посольствами. К вечеру Киев сковали серьезные пробки.

На отдельных участках города движение почти остановилось (отмечено на карте бордовым цветом).

В заторах замер весь центр Киева, хотя ни дождя, ни снега не наблюдается. То есть киевляне из столицы никуда не уезжают - несмотря на то, что уже 16 февраля американские СМИ прочат "нападение России" с ракетно-бомбовыми ударами и захватом Киева.

Между тем, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение Владимира Путина на Украину может произойти в ближайшие двое суток. "Уже в ближайшие 48 часов", сказал Джонсон, выступая на телевидении во время своей поездки по Шотландии.

В то же время сегодня вечером завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное "вторжению России". Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания заявил, что разведка не видит угроз вторжения России в Украину в ближайшее время, о чем говорят на Западе.

Также напомним, что "Страна" следит за последними событиями дня в режиме онлайн.