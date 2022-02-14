Американский телеканал CNN начинает готовить своих зрителей к тому, что вторжения 16 февраля не будет. Причиной журналисты называют теплую погоду.

Об этом стало известно из нового сюжета CNN.

Телеканал выпустил сюжет о том, что "российскому вторжению" может помешать теплая погода, из-за которой земля не замёрзнет.

Американские журналисты буквально за два дня до "атаки Путина" внезапно заметили то, на что "Страна" обращала внимание еще в начале месяца: в указанные даты, 15-16 февраля, погода будет теплой.

Журналисты выдвинули теорию, что нападение может во всех смыслах забуксовать. В конце сюжета делается оговорка, что Россия все равно может "вторгнуться", используя дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты.

"То есть само "вторжение" в американских медиа пока не отменяют. Но уже начинают готовить зрителей к тому, что его может не произойти", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, сейчас Украина входит в самую тревожную неделю за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые Минские соглашения. В своем материале "Страна" детально отслеживает все события, которые происходят в течение этих неспокойных дней.

Также мы писали о том, что в Пентагоне не могут подтвердить, что вторжение России в Украину начнется 16 февраля.

Кроме того, в последнее время западными СМИ обсуждают "вторжение России" не реже, чем украинские журналисты. Что и зачем пишут на Западе о подготовке украинцев к войне с Путиным - разбиралась Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно. Понятно".