Последние дни недели полна слухов о вероятной войне с Россией достигла в Украине апогея.

"Страна" опросила офицеров и солдат ВСУ, в том числе и тех, которые находятся сейчас на Донбассе, как в их подразделениях относятся к вероятности большой войны с Российской федерацией.

Сергей К., капитан: "Моя часть за последние месяц внезапно укомплектована почти на 90%, очень много людей пришло служить по контракту. Конечно, большинство из них еще не удалось подготовить, не то что к боевым действиям, но даже к обычной службе – люди сырые. К тому же на контракт идет, мягко говоря, не самый интеллектуальный цвет общества. Очень много отсеивается еще в военкомате. Но то, что впервые за несколько лет удалось почти полностью ликвидировать недостаток личного состава, уже плюс. Нервозности в части нет, большинство считает войну маловероятной. Поэтому все спокойно, никто не дергается. Распорядок прежний".

Игорь В., сержант: "Мою часть дернули из тыла на внеочередное боевое слаживание. Сейчас находимся на второй линии. Командиры проводят инструктажи на любой случай, упор делается на вторжение войск РФ. На ремонт техники брошены все силы, но этого мало – она пока не в лучшем состоянии. Чуть больше половины техники реально на ходу. Настроения разные. Половина в войну не верит, другие в растерянности – ловят любые слухи из интернета. Звонят домой, спрашивают, как дела, беспокоятся, но не за себя, а за семьи. Такое впечатление, что правительство само в ..хуе, не знает что делать".

Константин, старший матрос: "Почти каждый день новая информация, новые слухи, которые совсем не радуют. Все наши понимают, что украинский флот пустят на дно в первые часы войны. Никто не говорит, что боится, но настроения совсем не радужные. Все понимают, что как раз те, кто кричит, что россиянам кранты, через час – два сбегут в Америку или Англию. И будут там топить за войну "до последнего украинца". Надежды, что в россиян будут стрелять из-за каждого угла – глупость, гражданские разбегутся как мыши в случае обстрелов и вторжения. Все ляжет на военных".

Сергей, солдат: "Все также ловят любые слухи, спрашивают всех, будет война, или не будет. Но доходит до смешного – вчера командир части отловил замначальника склада ГСМ на том, что тот тырил горючку. Вор оправдывался тем, что делает неприкосновенный запас топлива на случай войны".

Вячеслав Т. старший лейтенант: "Такое впечатление, что это все эти слухи специально вбрасывают, что бы побольше паники началось. Если сравнивать настроения в тылу и в армии, то кажется, что на гражданке больше всех нервничают и боятся. У нас на первой линии довольно тихо. Но тревожно. Напоминает затишье перед бурей. Если начнется война, есть понимание, что шансов у нашей армии мало. Создается впечатление, что командование ВСУ не очень верит в войну – усиленный боекомплект не выдан, запасов ГСМ нет. Все боятся провокаций. Поэтому каждый день инструктируем бойцов, что бы не пальнули случайно в ту сторону. Все понимают, висим на волоске от всеобщей жопы".

Александр Е. подполковник: "Прогнозов военные не дают и не могут давать. Но в войсках идет подготовка на случай начала боевых действий с Россией. Конечно, перевес огромный на стороне РФ, но и мы уже не те, что были в 2014 году. Если начнется, будут огромные потери. Со всех сторон".

Напомним, "Страна" в онлайн-режиме следит за главными заявлениями и событиями вокруг темы "вторжения".

Помимо этого, в партии "Слуга народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США.