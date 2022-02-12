Президент США Джо Байден в ходе беседы с лидерами Евросоюза и НАТО заявил, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Об этом сообщает Politico.

"Любой американец должен покинуть Украину как можно скорее и в любом случае в ближайшие 24-48 часов. Мы не знаем, что произойдет, но риск теперь достаточно высок, а угроза достаточно непосредственная, и это требует благоразумия", - сказал он.

В то же время, по информации журналистов, Байден озвучил дату возможного вторжения России в Украину – 16 февраля.

Эту же информацию представителям СМИ подтвердили несколько официальных лиц США.

Напомним, после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США, что вторжение РФ в Украину начнется 15 февраля, в СМИ назвали другую дату. Спецслужбы США экстренно предупредили союзников по НАТО о подготовке нападения 16 февраля, в среду.

"Страна" подробно разбирала четыре основных варианта "вторжения России" в Украину.

До этого сообщалось, что российский МИД начал утверждать, что мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.