Имеющий большую популярность в США израильский "маг и волшебник" Ури Геллер, который известен "сгибанием ложек силой мысли" на телевидении, заявил, что готов предотвратить начало Третьей мировой войны.

Об этом пишет The Daily Star.

Чтобы сделать это, он призывает читателей издания три раза потереть по 11 секунд изображение серпа, который, по его мнению, является русским символом. Сделать это нужно сегодня - в 13:11 и 15:11, а также в 01:11 завтрашней ночью в переводе на киевское время.

Также Ури Геллер направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвал его отвести свои войска от границы с Украиной.

Экстрасенс призывает людей в Британии и во всем мире присоединиться к нему и отправить Путину "срочное телепатическое сообщение" с просьбой "немедленно уйти".

Западные СМИ в последнее время часто пишут о возможном вторжении РФ в Украину. В частности, недавно появился материал о том, что РФ снимает постановочные видео о последствиях взрыва в русскоязычном регионе Украины, чтобы свалить вину за него на Киев. Зачем США придумали эту историю, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.

Также "Страна" писала о том, как связано нагнетание темы "вторжения России в Украину" с выборами в Конгресс США.

Кроме того, мы рассказывали, как американский ВПК нагнетает тему со "вторжением в Украину".