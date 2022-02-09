Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине станет "безумием". По его мнению, напряженность в отношениях между Киевом и Москвой будет преодолена путем многостороннего диалога.

Об этом сообщает Sir.

"Давайте не будем забывать, что война - это безумие... Мы продолжаем молить Бога о мире, чтобы напряженность и угроза войны были преодолены посредством серьезного диалога, и чтобы переговоры в нормандском формате также могли способствовать этой цели", - сказал Франциск во время встречи в зале Павла VI.

Папа Римский также выразил благодарность всем, "кто 26 января в разных уголках мира присоединился к молитве за мир в Украине".

Напомним, что за несколько дней до этой даты понтифик объявил 26 января днем всеобщей молитвы за Украину в связи с ситуацией вокруг нашей страны.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск может в скором времени приехать Украину. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.

Ранее "Страна" писала о том, что Папа Римский Франциск призвал отложить оружие и урегулировать ситуацию на Донбассе.

Также мы сообщали, что Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.