Папа Римский Франциск, который в скором времени может приехать в Украину, предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг нашей страны.

Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 23 января, со ссылкой на заявление Папы Римского Франциска во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", - сказал Папа Римский Франциск.

Напомним, что Папа Римский в рождественской речи призвал не допустить развития "метастаз" конфликта в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском. После окончания встречи украинский лидер поделился своими впечатлениями и заявил, что священнослужитель делает все возможное для достижения мира и гармонии в разных уголках мира.

Также мы писали, что Папа Римский и патриарх Кирилл встретятся в 2022 году.