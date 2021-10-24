В интервью аргентинскому информационному агентству Télam Папа римский Франциск рассказал о вызовах, связанных с преодолением пандемии. Он заявил, что не все страны имеют равный доступ к вакцинам.

Слова понтифика приводит сайт VaticanNews.

Франциск заявил: чтобы выйти из пандемии, саммит Большой двадцатки, который состоится 30-31 октября в Риме, должен серьезно рассмотреть отношения между развитыми и развивающимися странами, признав существующую асимметрию в мире. В том числе в доступе к медицинскому обеспечению.

Понтифик заявил, что встреча должна послужить для "уменьшения напряжения на глобальном уровне" перед лицом эскалации насилия.

По словам главы католической церкви, пришло время перейти от слов к действиям.

"Партия разыгрывается именно сейчас", - сказал он, добавив, что выйти из пандемии человечество сможет исключительно сплотившись. А поэтому нужно "назвать по имени и фамилии трудности", которые человечество призвано преодолеть в пост-пандемический период.

В интервью были затронуты и апостольские путешествия, которые Франциск намерен осуществить в будущем, в частности поездки в Грецию и на Кипр, в Конго и Венгрию.

В конце интервью Папа поблагодарил аргентинскую звезду футбола Лионеля Месси, который с недавних пор является игроком парижского клуба Paris Saint-Germain, за футболку с автографом, которую получил от игрока через французского премьер-министра, побывавшего в Ватикане с визитом.

Ранее "Страна" сообщала, что Франциск во время интервью хотел процитировать слова канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации в Афганистане, но перепутал и привел фразу президента РФ Владимира Путина.

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