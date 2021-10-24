Власти Германии приняли решение предоставить разным странам 7,6 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает DW.

Так, больше всего вакцин получат граждане Вьетнама – 2,6 млн доз. Еще 1,5 млн доз планируется поставить в Украину. В то же время в Египет и Гану будет поставлено по 1,2 млн доз препарата.

В Намибию будет доставлено 0,2 млн доз вакцины, а в Таиланд 350 тысяч прививок.

Известно, что вакцины будут передаваться в рамках программы COVAX.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в стране от коронавируса вакцинированы около 30% взрослого населения. В то же время он уточнил, что одной дозой вакцины привились восемь миллионов граждан. А двумя дозами – семь миллионов.

В ходе этой же программы "Свобода слова Савика Шустера" Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Также "Страна" рассказывала, что украинцы, сделавшие прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V", могут ревакцинироваться в Украине препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.