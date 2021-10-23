Правительство Австрии может ввести локдаун для невакцинированных граждан.

Об этом сообщает Kurier в субботу, 23 октября.

Власти Австрии допускают ужесточение карантина для невакцинированных людей, если медицинская система страны не будет справляться, и количество госпитализированных от коронавируса превысит определенный уровень.

Федеральное правительство и руководители земель согласовали план усиления карантина в случае ухудшения ситуации, создав новые условные уровни в дополнение к ранее существовавшим.

Например, если в реанимации будет занято более 25% коек, правительство ограничит доступ к общественным заведениям людям, которые еще не вакцинированы и не переболели.

Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины (к таким причинам относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и т.д.).

По словам федерального канцлера Александра Шалленберга, нельзя допустить перегрузки медицинской системы из-за того, что в Австрии слишком много людей, которые сомневаются или просто ленятся вакцинироваться.

Также чиновник добавил, что вакцинированных граждан ограничения не коснутся.

Ранее "Страна" сообщала, что "глава" Крыма Сергей Аксенов издал 20 октября "указ", которым ввел определенные ограничения для пожилых жителей полуострова. С 25 октября и до особого распоряжения граждане старше 65 лет обязаны "не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью".

Также мы писали, что правительство Латвии вводит из-за роста заболеваемости локдаун, который вступит в силу 20 октября и продлится четыре недели до 15 ноября.