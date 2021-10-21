Начиная с 28 октября в Москве введут строгий карантин, за соблюдением которого будут усиленно следить с помощью камер и постов в социальных сетях.

О введении карантина сказано в блоге мэра российской столицы Сергея Собянина.

Согласно распоряжению городского главы, с 28 октября по 7 ноября в Москве будет объявлена нерабочая неделя. Среди прочих ограничений, в это время кафе и рестораны смогут работать только на вынос и доставку, принимать гостей заведениям общепита будет запрещено. Театрам и музеям разрешат работать, но с ограниченной заполняемостью, в детских садиках и школах на это время будут объявлены каникулы.

При этом за соблюдением карантинных ограничений в заведениях общественного питания и торговых центрах будут усиленно следить, в том числе и с помощью мониторинга постов в социальных сетях.

"Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк "РИА Новостям".

Напомним, в Москве ввели указ о соблюдении домашнего режима для пожилых невакцинированных от коронавируса москвичей.

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