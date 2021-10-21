В Хмельницкой области из-за высокой заболеваемости коронавирусом с субботу, 23 октября, вводят дополнительные карантинные меры. По словам замглавы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, регион оказался на пороге "красной" зоны. А в Тернопольской области карантин ужесточается уже с сегодняшнего дня. Новые правила действуют с полуночи 21 октября.

Работать в учреждениях Тернопольской области и посещать их смогут только вакцинированные от COVID-19 граждане, а также лица, имеющие ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.

В Тернопольской области ограничено:

функционирование предприятий общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур,

проведение массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, которому не более 42 часов, или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.

проведение массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, которому не более 42 часов, или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений. Такие же правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.

А в Хмельницкой области по решению комиссии ТЭБ и ЧС с 23 октября вводятся такие дополнительные ограничения:

Продовольственные и непродовольственные рынки будут работать из расчета 1 человек на 10 квадратных метров и при наличии у людей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.

Заведения торговли - продовольственные и непродовольственные, киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты будут работать из расчета 1 человек на 10 кв.м. при наличии у людей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.

Учреждения сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты), заведения размещения (гостиницы, хостелы), спортзалы, фитнес-центры, бассейны смогут работать при наличии у людей отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или документа о вакцинации.

Бары, рестораны, кафе будут принимать посетителей при условии наличия у работников и посетителей отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или документа о вакцинации и наполненности заведения на 50%, из расчета не более 4-х человек за столиком и соблюдения расстоянии 2-х метров между столиками. Их работа разрешена с 06:00 часов до 23:00 часов, кроме адресной доставки.

Кроме того, ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест необходим для всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий и работы учреждений культуры, кинотеатров.

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