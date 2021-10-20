"Глава" Крыма Сергей Аксенов издал 20 октября "указ", которым ввел определенные ограничения для пожилых жителей полуострова. Меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Документ под названием "О внесении изменений в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У" появился на сайте крымского "правительства".

Согласно "указу", с 25 октября и до особого распоряжения граждане старше 65 лет обязаны "не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью".

Пожилых работников работодатели должны перевести на удаленку. Действие этой нормы не распространяется на людей старше 65 лет, чье непосредственное присутствие на рабочем месте "обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также медицинских работников государственных учреждений", социальных работников, работников межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму, работников Центра гигиены и эпидемиологии и привитых лиц, привлеченных к проведению всероссийской переписи населения.

Тем же "указом" с 11 октября и до особого распоряжения приостанавливается предоставление льготного проезда гражданам старше 65 лет в пределах Крыма:

в городских автобусах, троллейбусах, трамваях;

в пригородных автобусах и троллейбусах;

в железнодорожном транспорте.

Исключение сделали для медицинских и социальных работников и участников переписи населения.

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