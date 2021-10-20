Президент России Владимир Путин утвердил тотальный локдаун, который вводится в стране с 30 октября по 7 ноября включительно в связи со взрывным ростом заболеваемости Covid-19. Заработная плата россиян в эти нерабочие дни сохраняется.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", - сказал Путин на видеосовещании с членами правительства.

По его словам, руководители регионов могут при необходимости вводить локдаун ранее 30 октября. А для бизнеса готовят новый пакет господдержки.

Кроме того, по словам Путина, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. А главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить их досрочно - уже с 23 октября.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 октября заявил, что полного локдауна в Украине не планирвется.

Ранее "Страна" писала о том, что с понедельника в Украине в красной зоне эпидопасности по COVID-19 находится уже пять регионов. Также еще четыре области рискуют попасть в красную зону карантина.