В Херсоне ковидные больницы почти на 100% заполнены коронавирусными пациентами. Зараженных людей везут в область.

Об этом рассказал во время видообращения, посвященного ситуации с COVID-19 в Херсоне, и.о. заместителя городского главы Роман Головня. Ролик опубликован в Фейсбуке Херсонского горсовета.

По словам Головни, за длинные выходные заразились около полутора тысяч херсонцев, 41 человек умер. Эти цифры подтверждают правильность решения о введении в городе красной зоны, сделал вывод чиновник.

"Сегодня критическая ситуация с госпитализацией и с койко-местами. Городские больницы, которые работают с COVID-19, заполнены фактически на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в город Алёшки. Отрабатывается вариант отправки больных в Белозерскую районную больницу", - сказал Головня.

Он добавил, что врачи максимально быстро стараются выписывать выздоравливающих, но число мест все равно ограничено.

При этом пока больницы обеспечены кислородом, хотя ситуация с ним ухудшается. Власти делают все возможное, чтобы не образовался дефицит, заверил Головня.

Также он упомянул о конфликтах, которые родственники больных устраивают с врачами. Головня попросил с уважением относиться к труду медиков, денно и нощно спасающих людей.

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