С начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. К настоящему времени использовано только около половины из них - 12,3 млн доз.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в Украину были поставлены 10,4 мн доз вакцины CoronaVac (в наличии 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (осталось 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (осталось 2,4 млн доз) и 2 млн доз Moderna, которые использованы полностью.

В Минздраве отмечают, что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство здравоохранения Украины, которое разрешило комбинировать в Украине вакцины Moderna и Pfizer, не ведет переговоры о дозакупке ковидной вакцины Moderna, но надеется на дополнительные поставки этой вакцины в рамках программы COVAX.

Также мы информировали, что в Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного СOVID-19. Так, ждать полгода уже не нужно.