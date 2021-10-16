Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось почти на 13 тысяч человек
За прошедшие сутки, 15 октября, в Украине подтвердились 12 983 новых случая коронавируса, из которых чуть больше тысячи припадает на детей.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, среди заболевших есть 1105 детей и 204 медработника. Кроме того, за последние сутки:
- 2859 госпитализированных;
- 277 пациентов умерли;
- 5874 украинцев выздоровели.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что за сутки удалось сделать 90 186 тестирований.
За все время пандемии в Украине:
- Заболели 2 623 882 граждан;
- Выздоровели 2 322 456 человек;
- Летальных случаев 60 414;
- Проведено ПЦР-тестирований – 13 524 231
Лидерами по количеству обнаруженных случаев коронавируса за сутки стали Одесская (1321), Харьковская (1293) и Львовская (927) области.
Напомним, вчера в Украине подтвердились 13 624 случая заражения COVID-19. Тогда болезнь обнаружили у 1 177 детей и 170 медиков. Выздоровели 4 591 человек, а умерли 202 пациента.
Ранее мы в материале "Без маски - в камеру" рассказывали, как в Украине хотят следить за нарушителями карантина.
Также "Страна" сообщала, что после введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей семейные врачи будут выдавать справки о медицинских противопоказаниях тем из них, кому нельзя делать прививку. Соответствующие данные будут вноситься в электронную систему.