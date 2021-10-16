За прошедшие сутки, 15 октября, в Украине подтвердились 12 983 новых случая коронавируса, из которых чуть больше тысячи припадает на детей.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, среди заболевших есть 1105 детей и 204 медработника. Кроме того, за последние сутки:

2859 госпитализированных;

277 пациентов умерли;

5874 украинцев выздоровели.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что за сутки удалось сделать 90 186 тестирований.

За все время пандемии в Украине:

Заболели 2 623 882 граждан;

Выздоровели 2 322 456 человек;

Летальных случаев 60 414;

Проведено ПЦР-тестирований – 13 524 231

Лидерами по количеству обнаруженных случаев коронавируса за сутки стали Одесская (1321), Харьковская (1293) и Львовская (927) области.

Напомним, вчера в Украине подтвердились 13 624 случая заражения COVID-19. Тогда болезнь обнаружили у 1 177 детей и 170 медиков. Выздоровели 4 591 человек, а умерли 202 пациента.

Ранее мы в материале "Без маски - в камеру" рассказывали, как в Украине хотят следить за нарушителями карантина.

Также "Страна" сообщала, что после введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей семейные врачи будут выдавать справки о медицинских противопоказаниях тем из них, кому нельзя делать прививку. Соответствующие данные будут вноситься в электронную систему.