Фармкомпании Pfizer и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и запросили лицензию на вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании BioNTech.

Таким образом на территории Европы впервые может быть разрешена иммунизация против коронавируса детей в этой возрастной категории.

Также Pfizer и BioNTech добавили, что они предоставили необходимые данные в EMA. Среди них - результаты поздних стадий исследования.

Так, компании протестировали вакцину у более чем 2200 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для них использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым людям.

При этом разработчики вакцины заявили, что результаты исследований показали "сильный иммунный ответ" у детей. Также они уверяют, что вакцина безопасна для детей.

Ранее мы писали о том, что 7 октября Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МОЗ.

Как выяснилось позже, в Украине планируют расширять список профессий, представители которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19. В ближайшее время он может быть дополнен социальными работниками и почтальонами.

"Страна" разобралась, как в Украине запускают обязательную вакцинацию - по приказу Минздрава и без него.