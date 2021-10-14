Сотрудник "Укрпочты" согласен вакцинироваться от коронавируса только при условии, что генеральный директор Игорь Смелянский выплатит ему миллиард евро в случае побочных эффектов. Среди побочных эффектов он указал "непрекращающийся пронзительный крик".

Об этом рассказал гендиректор "Укропочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"Как Вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться", - написал гендиректор и обнародовал письмо сотрудника.

В письме, напечатанном на печатной машинке, сотрудник пишет, что отказывается от вакцинации и "участия в испытании экспериментальной вакцины", а принудительную вакцинацию считает недопустимой. Предупреждение о том, что непривитые сотрудники будут отстранены от работы он назвал шантажом.

Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в размере миллиарда евро, в случае побочных эффектов от вакцины. В числе перечисленных им побочных эффектов указан "непрекращающийся пронзительный крик".

Напомним, директор киевской школы подал в суд на правительство из-за принудительной вакцинации учителей.

Также сообщалось, что Минздрав предлагает расширить список работников, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.