Министерство здравоохранения Украины предлагает расширить перечень лиц, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Соответствующий проект приказа для обсуждения выложили на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Таким образом, к уже существующему списку профессий хотят добавить работников:

предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

Напомним, 7 октября Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МОЗ.

"Страна" разобралась, как в Украине запускают обязательную вакцинацию - по приказу Минздрава и без него.