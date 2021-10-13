Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус потребовал остановить ревакцинацию от коронавируса в богатых странах и назвал ее "аморальной".

Об этом сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на заявление Гебрейесуса на мероприятии МВФ и Всемирного банка.

По словам главы ВОЗ, ревакцинация имеет смысл только для людей с ослабленным иммунитетом. "Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить", - заявил Гебрейесус.

Гебрейесус сказал: "Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это самое плохое, что мы, как мировое сообщество, можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя".

Глава ВОЗ подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.

Позиция ВОЗ против ревакцинации противоречит позиции многих стран, которые заявляют, что в первую очередь должны обеспечить безопасность своего населения.

Ранее "Страна" сообщала, что комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует сделать третью (бустерную) дозу вакцинами от Covid-19 компаний Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом.

Также мы информировали, что в Соединенных Штатах разрешили колоть третью (бустерную) дозу вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna для людей со сниженным иммунитетом.