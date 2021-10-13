Директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза подал в окружной административный суд Киева на Кабинет Министров Украины. Главное требование Ламзы - признать незаконными пункты решения правительства, которые предусматривают переход учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных преподавателей, на онлайн-обучение.

Адвокат Дмитрия Ламзы, Анжела Василевская, рассказала "Стране", что причина судебного иска - дискриминационная политика властей в отношении невакцинированных педагогов.

"На данный момент дело назначено к судебному рассмотрению на 9 ноября. Сейчас никаких аргументов от Кабинета Министров не поступало, так как у них еще не закончился срок на предоставление отзыва. Аргумент нашего иска - дискриминационный подход. На момент принятия данного постановления Кабмина требование о 80% вакцинированных в коллективе выдвигалось только для работников сферы образования. При этом не учитывалось, что люди могут иметь противопоказания к прививкам", - рассказывает адвокат.

Василевская добавила, что в иске директор Киевской школы также оспаривает решение правительства о вакцинации 100% педагогов для работы в "красной" зоне карантина.

"Если у учителя есть противопоказания к вакцинации, то это требование не может быть выполнено. То есть здесь идет дискриминация как по профессиональному признаку, так и по признаку состояния здоровья", - утверждает адвокат.

Кроме того, Дмитрий Ламза подал еще один иск против правительства. На этот раз причиной стал приказ Минздрава об обязательной вакцинации работников всех учебных учреждений.

Во втором иске Ламза оспаривает приказ МОЗ от 4 октября 2021 года № 2153 "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, сотрудники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

"На данный момент иск подан через систему электронного суда. Аргументация там уже намного шире. Само собой, говорится про дискриминационный подход к невакцинированным людям. В частности, спорный приказ МОЗ разрешает не вакцинироваться лицам, которые имеют противопоказания по так называемому "Списку противопоказаний и предостережений по проведению профилактических прививок", утвержденному приказом №595 в редакции от 11 октября 2019 года. Но в октябре 2019-го никто еще не знал о такой болезни, как ковид", - говорит Василевская.

При этом адвокат уточнила, что первый медицинский протокол лечения по ковиду появился только 28 марта прошлого года, а следующий - в апреле.

Более того, за период эпидемии коронавируса появились новые вакцины, в инструкциях к которым указан намного более широкий перечень противопоказаний. Однако они не предусмотрены перечнем МОЗ от 2019 года.

"То есть на данный момент у людей фактически есть противопоказания, когда сами производители вакцин не рекомендуют вакцинироваться, но люди на законных основаниях не могут получить медотвод, потому что эти противопоказания не указаны в приказе МОЗ", - отмечает Василевская.

Адвокат считает, что перед тем, как принимать приказ об обязательной вакцинации, Минздрав должен был пересмотреть перечень противопоказаний и актуализировать его под сегодняшние вакцины.

"Это все незаконно. Отстранить от работы можно только в том случае, если ты не вакцинировался обязательными вакцинами, которые предусмотрены законом, а не приказом МОЗ. А законом предусмотрены вакцины от туберкулеза, кори и других давно известных заболеваний. Почему-то власть не берет на себя обязательства принять на законодательном уровне обязательную вакцинацию от ковида", - говорит адвокат.

Ранее "Страна" писала о том, что невакцинированных от коронавируса тернопольских чиновников не пустят на рабочие места.

Также мы сообщали, что в Минздраве назвали шесть главных противопоказаний по вакцинации от коронавируса.