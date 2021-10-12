В Минздраве назвали шесть главных противопоказаний по вакцинации от коронавируса
В Министерстве здравоохранения назвали перечень причин для медотвода от вакцинации против коронавируса. Однако не стали пояснять, берет ли на себя ответственность государство за принудительную вакцинацию в случае поствакцинальных осложнений.
Об этом идет речь в официальном ответе ведомства на запрос адвоката Ростислава Кравца.
В ответе со ссылкой на приказ министерства от 16 сентября 2011 №595 привели список медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок для всех вакцин и анатоксинов:
1. Тяжелые осложнения от предыдущей дозы в виде анафилактической реакции или токсической эритемы,
2. Аллергическая реакция на любой компонент вакцины, анатоксина,
3. Органические прогрессирующие заболевания нервной системы, гидроцефалия и гидроцефальный синдром в степени декомпенсации, эпилепсия, эпилептический синдром с судорогами не реже двух раз в месяц,
4. Острое заболевание или обострение хронического заболевания,
5. Врожденные комбинированные иммунодефициты, первичная гипогаммаглобулинемия,
6. Иммуносупрессивная терапия.
"Кроме того, в инструкции по применению вакцины производитель конкретной вакцины указывает перечень противопоказаний к применению", - добавили в Минздраве.
Вообще адвокат кроме просьбы дать официальный перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и указать, кем он утвержден и как с ним ознакомиться, призвал МОЗ предоставить следующую информацию:
- Берет ли на себя ответственность государство за принудительную вакцинацию, в случае, если вакцинацией от COVID-19 будет нанесен вред жизни или здоровью человека? Куда и каким образом обращаться за защитой?
- Соответствует ли действительности информация о том, что учебные заведения будут именно закрыты, а всем работникам дошкольных учреждений будет приостановлена выплата заработной платы, если более 80% таких работников не будут вакцинированы от COVID-19?
- Предусмотрен ли порядок действий на случай, если 80% работников заведения образования не будут вакцинированы от коронавирусной болезни из-за наличия противопоказаний к вакцинации?
- Будут ли касаться ограничения по работе, связанные с требованием 80% вакцинации от COVID-19 работников учебных заведений, в учебных заведениях, предоставляющих образовательные услуги дистанционно?
- Каким образом соискателям образования обеспечено право на образование в случае закрытия учебного заведения, по тем основаниям, что 80% работников учебного заведения не получили прививок?
- Каким образом работникам учреждений образования обеспечено право на достаточный жизненный уровень, право на труд при реализации ими права на свободный выбор лечения, в том числе и по выбору вакцинации от COVID-19?
- Существует ли обоснование, каким образом вакцинация от COVID-19, которая не даёт гарантию от заражения и которая может лишь облегчить последствия болезни, влияет на учебный процесс и может привести к закрытию учебных заведений?
Как видно из ответа, в министерстве ограничились перечислением абсолютных противопоказаний к вакцинации. На остальные вопросы в запросе, включая вопрос об ответственности государства за поствакцинальные осложнения, Минздрав не ответил.
"Судя по ответу, в Минздраве понимают незаконность своих действий и нарушения при утверждении карантинных ограничений", - резюмировал Ростислав Кравец.
Ранее "Страна" приводила данные иммунолога о болезнях, при которых нельзя вакцинироваться. Врач назвал кроме прочего аутоиммунные заболевания и системные заболевания крови, которых почему-то нет в списке Минздрава.
Также мы публиковали объяснение МОЗ, с какими болезнями можно и нельзя прививаться от коронавируса.