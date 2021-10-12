В Тернополе ужесточают карантин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Также местные власти намерены ужесточить контроль за соблюдением ограничений. Об этом сообщается на сайте местного горсовета.

Часть ограничений вступит в силу 18 октября. Среди них - недопуск на работу невакцинированных от COVID-19 сотрудников органов исполнительной власти и коммунальных предприятий и организаций. Альтернативой пропуска на работу может стать наличие отрицательного ПЦР-теста, который нужно делать раз в неделю.

Такое же правило коснется и посетителей структурных подразделений Тернопольского городского совета, куда можно будет пройти только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID, сертификата или отрицательного теста.

Кроме того, руководителям рынков, ресторанов, банков и других заведений рекомендуется приобщиться к мероприятиям по вакцинации, чтобы персонал получил прививки от COVID.

Также планируется усиление контроля за соблюдением противоэпидемических мер, особенно в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, заведениях общепита и на общественном транспорте.

"Если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", - отметил мэр Тернополя Сергей Надал.

Ранее "Страна" писала о том, что страны Евросоюза заявили о готовности отправить в Украину вакцины от ковида по программе COVAX.

Также мы сообщали, что президент Филиппин предложил делать прививку от Сovid-19 во сне, всем не желающим вакцинироваться.