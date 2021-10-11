Франция внесла Украину в список стран "оранжевой" зоны. Это значит, что туристы из нашей страны смогут въехать туда только при условии полной вакцинации от коронавируса.

Об этом свидетельствует решение, обнародованное на сайте французского правительства.

Решение вступит в силу с 11 октября. И если сейчас Франция впускала украинцев при условии предъявления сертификата о вакцинации или негативного теста на коронавирус, то теперь въезд будет разрешен только привитым туристам из нашей страны.

Правила въезда во Францию опубликованы на сайте Министерства внутренних дел страны. Так, для вакцинированных туристов никаких ограничений не применяется.

"График вакцинации считается завершенным через 28 дней после получения одной дозы вакцины Janssen (Johnson & Johnson), через 7 дней после получения второй дозы других вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield), а также для лиц, которые получили все необходимые дозы лицензированной ВОЗ вакцины, не одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, через 7 дней после получения дополнительной дозы одобренной EMA вакцины мРНК", - сказано в списке правил.

То есть украинцы, которые вакцинировались двумя дозами китайской вакцины CoronaVac, не одобренной европейским регулятором, смогут въехать во Францию при условии, что сделали третью прививку мРНК вакциной, которую признали в ЕС - Pfizer или Moderna.

Для контроля французские пограничники просят показать документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, а также заполнить анкету об отсутствии симптомов Covid-19 и контактов с зараженными лицами. Предъявлять можно как сертификат в "Дие", так и бумажные свидетельства, которые выдают семейные врачи.

Украинцам, которые не привились в Украину, во Францию позволят въезжать только при наличии уважительной причины.

Напомним, недавно ЕС оставил Украину в обновленном списке стран "зеленой зоны".

Также мы писали о том, что власти Германии решили отправлять на карантин невакцинированных от коронавируса украинцев.