Украина еще две недели будет в "зеленой зоне". Фото: pixabay.com

Европейский союз обновил перечень стран так называемой "зеленой зоны", из которых разрешен въезд в ЕС. В перечне "зеленых стран" остается и Украина. Обновленный перечень вступил в силу с пятницы, 8 октября.

Полностью список выглядит сейчас так:

  • Австралия,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чили,
  • Иордания,
  • Кувейт,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудовская Аравия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Уругвай,
  • Китай.

Между тем в Украине заболеваемость коронавирусом большими темпами идет к критической черте и значительно продолжает увеличиваться суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 8 октября, за последние сутки выявили 16 362 новых случаев.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев делать прививки от коронавируса, чтобы наша страна продолжала оставаться в "зеленом" списке Евросоюза.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. На данный момент Харьковская область и Львов находятся в шаге от попадания в "красную" зону эпидемиологической опасности.

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