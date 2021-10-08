ЕС оставил Украину в обновленном списке стран "зеленой зоны"
Европейский союз обновил перечень стран так называемой "зеленой зоны", из которых разрешен въезд в ЕС. В перечне "зеленых стран" остается и Украина. Обновленный перечень вступил в силу с пятницы, 8 октября.
Полностью список выглядит сейчас так:
- Австралия,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Иордания,
- Кувейт,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай,
- Китай.
Между тем в Украине заболеваемость коронавирусом большими темпами идет к критической черте и значительно продолжает увеличиваться суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 8 октября, за последние сутки выявили 16 362 новых случаев.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев делать прививки от коронавируса, чтобы наша страна продолжала оставаться в "зеленом" списке Евросоюза.
Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. На данный момент Харьковская область и Львов находятся в шаге от попадания в "красную" зону эпидемиологической опасности.