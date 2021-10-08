Европейский союз обновил перечень стран так называемой "зеленой зоны", из которых разрешен въезд в ЕС. В перечне "зеленых стран" остается и Украина. Обновленный перечень вступил в силу с пятницы, 8 октября.

Полностью список выглядит сейчас так:

Австралия,

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Иордания,

Кувейт,

Новая Зеландия,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай,

Китай.

Между тем в Украине заболеваемость коронавирусом большими темпами идет к критической черте и значительно продолжает увеличиваться суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 8 октября, за последние сутки выявили 16 362 новых случаев.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев делать прививки от коронавируса, чтобы наша страна продолжала оставаться в "зеленом" списке Евросоюза.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. На данный момент Харьковская область и Львов находятся в шаге от попадания в "красную" зону эпидемиологической опасности.