Российский композитор, продюсер и исполнитель Игорь Крутой призвал помолиться и поставить свечу за скорейшее выздоровление российского и советского певца, 67-летнего Александра Серова, которого ранее экстренно госпитализировали с коронавирусом.

Об этом Крутой написал на своей странице в Instagram.

Продюсер подтвердил, что автор хита "Я люблю тебя до слез", "Мадонна", "Ты меня любишь" и многих других подхватил коронавирусную инфекцию.

"...Мой друг Саня заболел этой "заразой" (Covid-19 - Ред.)... У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба - помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова…" - попросил Игорь Крутой.

Напомним, ранее мы рассказывали о госпитализации российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которая также попала в больницу с коронавирусом.

Также сообщали, что в начале сентября телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с Covid-19. Болезнь началась у него с сухого кашля и повышенной температуры. В больнице у Киселева определили степень поражения легких на 25–50%.

Кроме того, сообщалось, как в Москве госпитализировали бывшего мужа Аллы Пугачевой.