В России экстренно госпитализировали певца Александра Серова, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Kp.ru.

67-летний исполнитель и автор хита "Я люблю тебя до слез" уже ранее проходил лечение в госпитале, расположенном неподалеку от его загородного дома.

"Но, видимо, потребовалась помощь посерьёзнее, поэтому певца перевезли в реанимацию московской клиники. Сейчас Серов находится в кислородной маске. У Серова большое поражение легких, почти 75%", - говорится в сообщении.

В 80-е и 90-е годы у Александра Серова был образ главного романтика эстрады. Ему приписывали романы с самыми разными актрисами, среди которых Ирина Алферова.

Напомним, российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву, которую в сентябре госпитализировали с COVID-19, лечат дорогостоящими медикаментами для тяжелых больных.

Как писала "Страна", в сентябре Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус. Экспресс-тест оказался положительным, кроме того у актрисы выявили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. В больницу телеведущая попала сразу после того, как она вернулась из Крыма, где российская звезда поправляла здоровье в одной из частных клиник.