Российскую актрису и телеведущую, 62-летнюю Ларису Гузееву, госпитализировали в Москве сразу после ее возвращения с отдыха в Крыму, где она поправляла здоровье в одной из частных клиник.

У звезды "Жестокого романса" подозревают COVID-19, также у нее выявлено начальное повреждение почек. Актриса находится в больнице в Коммунарке и медики оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом сообщает Starhit.

Гузеевой стало плохо пару дней назад. У нее начался кашель и появились проблемы с дыханием, температура подскочила до 38 градусов. Результат экспресс-теста на коронавирус оказался положительным.

Лариса Гузеева на отдыхе в Крыму. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

После госпитализации у актрисы выявили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это ухудшает ее состояние и увеличивает риск появления осложнений.

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