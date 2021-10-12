Президент Филиппин Родриго Дутерте, который ранее пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса, предложил делать уколы во сне тем людям, которые не решаются на это наяву.

Об этом сообщает правительственный телеканал PTV во вторник, 12 октября.

"...Давайте заберемся (к людям, которые не хотят вакцинироваться - Ред.) домой и сделаем прививку, (пока - Ред.) они спят", - сказал Дутерте, добавив, что готов возглавить инициативу.

При этом он напомнил людям, что, помимо вакцинации, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, на Филиппинах вакцинированы более 23 миллионов человек. Власти страны рассчитывают привить к концу 2021 года до 70 млн.

Напомним, в апреле президент Филиппин разрешил полиции и военным стрелять по протестующим, которые возмущаются введенными из-за коронавируса ограничительными мерами.

Вскоре на Филиппинах начали расстреливать людей за нарушение карантина по коронавирусу. Полиция застрелила пьяного мужчину в южном городе Насипит за то, что тот не надел медицинскую маску и напал на медиков.