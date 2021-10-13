Украинских школьников начали отправлять на каникулы уже с завтрашнего дня, 14 октября. Такие сведения поступают "Стране" от читателей из разных городов.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Этому предшествовало заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко. Вчера он сообщил, что правительство обратится к Минобразования с рекомендацией перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября.

Учитывая, что уже с четверга и до понедельника будут выходные, то получается, что школьники отправятся на каникулы уже завтра.

Ляшко это мотивировал необходимостью сбить волну коронавируса. При этом он не исключил, что каникулы затянутся.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать", - сказал Ляшко.

Также он заявил, что работников сферы образования ждет отстранение от работы на период карантина без сохранения заработной платы в случае, если те не вакцинируются до ноября.

"Вакцинация для работников сферы образования это возможность не только путешествовать, работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь, речь про защиту своей жизни и здоровья, безопасности детей", - сказал министр.

Напомним, ранее в Мелитополе школы перевели на удаленку и ограничили все массовые мероприятия.

Также мы писали о том, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации.