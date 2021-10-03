В Николаеве сообщество родственников детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией разместило по городу борды, которые призывают учителей быть толерантнее. Об этом сообщила пользователь Елена Скидан в Facebook.

"Приколы нашего города..."Ваш ученик трансгендер?" В Николаеве сообщество родственников детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией разместило рекламу на бордах", - говорится в сообщении.

Члены сообщества призывают пройти курсы толерантности для того, чтобы лучше понимать представителей ЛГБТ.

Напомним, Венгрия, запретившая пропаганду гомосексуализма среди детей по примеру России, не будет поддаваться на шантаж Еврокомиссии и не изменит свою политику. Глава МИД Петер Сийярто обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию.

Также "Страна" писала, что президент США Джо Байден во время выступления в ООН призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил американского политика в Грозный, чтобы убедиться в отсутствии там гомосексуалов, которых он назвал петухами.