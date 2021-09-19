"Марш равенства", который прошел в Киеве, на этот раз провели конкретно под "гендерный" законопроект Кабмина №5488. За несколько дней до парада ЛГБТ этот документ авторства премьера Дениса Шмыгаля поставили в повестку Верховной Рады.

Он предусматривает особую ответственность - вплоть до уголовной - за преступления на почве нетерпимости.

Отдельно там выписаны действия против сексуальной и гендерной ориентации. И, хотя в законопроекте упоминаются и другие виды дискриминации - например, языковая - но уже и по сегодняшнему "Маршу равенства" понятно, что документ готовили конкретно под ЛГБТ.

То есть в этот раз марш шёл не с размытыми требованиям, а по очень конкретному поводу. И практически в унисон с властью, которая буквально на днях начала продвигать этот законопроект в Раде.

Впрочем, в итоговой декларации "Марша" были и другие требования, но они просто перекочевали с предыдущих таких шествий. А сегодня обсуждался главным образом законопроект Кабмина.

И это новый аспект "Марша равенства", который проходит в Киеве уже не первый год.

В остальном это мероприятие подтвердило уже ранее наметившиеся тенденции.

1. Государство обеспечивает ЛГБТ полную охрану от радикалов. То есть, ЛГБТ это, по сути, единственная социальная группа, которая получает такие привилегии. Уже давно нет прямых нападений на поборников гендерного равенства. При этом на других оппонентов праворадикальной тусовки это правило по-прежнему не распространяется.

2. Объяснение тут простое - ЛГБТ напрямую патронирует Запад: на марше сегодня побывала и посол Британии, и ее коллега из Швеции.

Но, отметим, что послов сегодня было не так много. Нынешний марш - шестое по счету шествие ЛГБТ по центру столицы. В 2017 году на него выходило и посольство США, и представители Евросоюза, и даже замминистра экономики Нефедов. Сегодня никого из них видно не было.

Обозначились на мероприятии политики другого порядка: жена главы МИД и депутат Киевсовета Евгения Кулеба и нардеп от "Голоса" Инна Совсун. А нардеп от группы "За будущее" Виктор Мялик вообще примкнул к митингу противников ЛГБТ.

3. Поддержка шествия остается с тех пор плюс-минус одинаковой - число его участников примерно колеблется в рамках 3-5 тысяч человек (организаторы приводят и более высокие цифры). При том, что большинство людей там - традиционной ориентации, которые выходят из политических соображений.

Одна из таких - британский посол Мелинда Симмонс, которая в ходе шествия заявила, что представители сексуальных меньшинств очень малочисленны в Украине, и в силу этого нуждаются в особом покровительстве.

То есть на Западе поддерживают в Украине вполне определенные общественные движения - даже если их влияние на жизнь страны минимально. Внимания на другие проблемные социальные группы - переселенцев, шахтеров, чернобыльцев или ФОПов - посольства не обращают. Также как и не обращают внимание на нарушения прав украинских граждан и журналистов, попавших под беспредельные санкции СНБО.

В русле этой политической линии действуют и украинские власти, которые, как видим, инициировали рассмотрение нужного ЛГБТ законопроекта еще до "Марша равенства". Чего практически никогда не делают, если идет общественное возмущение по другим вопросам.

Впрочем, проголосуют ли за "гендерный" законопроект после марша - пока вопрос открытый. Но, учитывая, что закон правительственный, а следовательно - согласованный и с Банковой, то голосов может и хватить.