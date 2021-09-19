Марш за права ЛГБТ-сообщества (KyivPride-2021), который сегодня организовали в Киеве, прошел без нарушений правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции рассказали, что безопасность граждан обеспечивали сотрудники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также сотрудники ГосЧС Украины и Нацгвардии.

"Благодаря этому никаких правонарушений не зафиксировано. Напомним, что полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время Марша равенства", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в этом году ЛГБТ прайд прошел по ранее наметившимся тенденциям: государство обеспечивает ЛГБТ полную охрану от радикалов, а на марше побывали иностранные послы - из Британии и Швеции.

Также стало известно, что KyivPrideAwards2021 раздал свои награды украинцам, в числе которых оказался певец Меловин.