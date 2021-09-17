В воскресенье, 18 сентября, радикалы планируют прийти на ЛГБТ-марш, организаторы которого ожидают в этом году 10 тысяч участников.

Об этом в Telegram-канале сообщил лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась.

Радикалы в воскресенье соберутся у входа в парк Шевченко в 08:00 (KyivPride-2021 начнется в 11:00, а вход на его территорию будет открыть с 09:30). Правые соберутся под лозунгом: "За Европу развития, а не грантов".

Карась пишет, что протест будет мирный, предлагает соратникам брать с собой семьи и даже котов. Также он пишет о неких "сюрпризов для грантожеров", которые будут "и до, и после", правда, не уточняя, что именно он имеет в виду. Сообщение Карася сопровождается большим количеством смайлов.

Судя по постеру мероприятия, к С14 присоединятся также "Свобода", "Правый сектор" и другие правые организации.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Одессе после ЛГБТ-прайда радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей.

Также мы сообщали, что в Харькове мирно ЛГБТ-парад 12 сентября завершился мирно, единственным актом насилия стала попытка вырвать флаг.