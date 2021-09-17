Организаторы ожидают на ЛГБТ-марше, который пройдет 19 сентября в Киеве, около 10 тысяч участников. В свою очередь правоохранители установят заградительные турникеты и фильтрационные пункты. Так столичная полиция готова к обеспечению правопорядка во время мероприятия, заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Марш равенства пройдет в центральной части Киева уже в это воскресенье возле парка имени Тараса Шевченко.

"По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан", - пишут в сообщении.

Кроме этого Выговский добавил, что в день проведения мероприятия по маршруту и рядом с ним полицейские ограничат доступ к территории. Однако, подобные меры будут действовать только для надлежащего обеспечения порядка.

"Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом", - объяснил Выговский.

Также к охране во время мероприятия привлекут взрывотехников, кинологов со служебными собаками и наряды полиции диалога.

"Полиция Киева будет работать для того, чтобы на должном уровне обеспечить правопорядок и безопасность каждого гражданина, а также свободу собраний и демонстраций. Поэтому обращается к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием и заранее выбрать маршруты с учетом временных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября в Харькове тоже прошел ЛГБТ-парад. Как и планировалось организаторами, он подошел к концу в 14:00, продлившись два часа. Акция прошла на мирно. Случился только один эпизод с попыткой применить насилие по отношению к участникам ХарьковПрайда, когда противник марша с криком "смерть ЛГБТ" вырвал у кого-то радужный флаг.

В то же время "самый длинный" ЛГБТ-прайд в Одессе закончился дракой и массовыми задержаниями.