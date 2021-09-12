В воскресенье, 12 сентября, в Харькове прошел ЛГБТ-парад. Как и планировалось организаторами, он подошел к концу в 14:00, продлившись два часа.

Участники собрались на площади Свободы в 12:00, а затем прошли по проспекту Науки до станции метро "Ботанический сад".

Многие люди были с радужными флагами и предметами гардероба аналогичной расцветки. Некоторые стучали в барабаны. Довольно большая толпа скандировала кричалки: "Надо вакцинацию от дискриминации", "Бунтуй, люби, права не отдавай" и "Харьков – для всех, безопасность – для всех". Кадры шествия публиковали местные харьковские Telegram-каналы.

Акция прошла на удивление мирно. Случился только один эпизод с попыткой применить насилие по отношению к участникам ХарьковПрайда, когда противник марша с криком "смерть ЛГБТ" вырвал у кого-то радужный флаг. Однако мужчину моментально оттеснила в сторону полиция.

У станции метро "Ботанический сад" парад завершился, после чего полицейские обеспечили людям проход к метро.

"Колонна дошла до Ботанического сада и на этом прайд подошёл к концу. Участников просят спрятать символику и пойти в сопровождении полиции на метро", - рассказали журналисты харьковского паблика.

Движение машин по улицам, по которым шел прайд, уже возобновили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове начался ЛГБТ-прайд. Участников акции сопровождало беспрецедентно большое количество правоохранителей.

Вчера мы писали, что из-за проведения ЛГБТ-мероприятия власти города анонсировали перекрытие некоторых улиц.

А 28 августа в Одессе также состоялся ЛГБТ-прайд.