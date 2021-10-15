Пик текущей волны коронавируса в Украине придется на 20 октября - 4 ноября. В больницах в этот период могут находиться 50-52 тысячи украинцев с Covid-19.

Об этом на брифинге в пятницу, 15 октября, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы прогнозируем, что пик этой пандемии придет, скажем так, на конец этого месяца. Это будет где-то период с 20, 25, 30 этого месяца по 4-5 следующего месяца", - заявил Данилов.

По его словам, около 50-52 тысяч человек могут в пиковый период находиться в больницах, что станет вызовом для медицинской системы Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине может быть введена дополнительная (бустерная) вакцинация от коронавируса. Такой вероятности не исключает министр здравоохранения Виктор Ляшко, но при этом добавляет, что в стране пока не тот охват вакцинацией, чтобы решать вопрос бустерной дозы.

Также мы информировали, что в Украине, по прогнозам ученых, уже в конце октября ежедневно могут обнаруживать более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Ученые прогнозируют, что среднее количество новых случаев к 13 - 19 октября увеличится до 14 650 - 14 897 случаев в день. А уже 20 - 26 октября это может быть 18 640 - 20 922 случая в день.