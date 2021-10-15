На территории Херсонской области с пятницы, 15 октября, вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19. Соблюдение карантинных ограничений контролируют 12 антитиковидних патрулей и правоохранительные органы. Об этом заявил и.о. заместителя мэра Херсона Роман Головня, сообщается на сайте горсовета.

По его словам, в Херсоне опорные для борьбы с коронавирусом больницы заполнены более чем на 95%. Людей уже госпитализируют в учреждения под Херсоном.

На территории региона вступили в силу такие запреты:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов ковид-сертификата о полной вакцинации.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Также на маршруты города вышли все троллейбусы и автобусы в полном составе.

В общественных местах все обязательно должны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м. В общественном транспорте заполняются пассажирами только сидячие места.

Ранее "Страна" писала о том, что Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону карантина.

Также мы сообщали, что полиция и СБУ собираются проверять соблюдение карантина в кафе и кинотеатрах Украины.