Антиковидные патрули контролируют соблюдение ограничений на улицах. Фото: pixabay.com

На территории Херсонской области с пятницы, 15 октября, вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19. Соблюдение карантинных ограничений контролируют 12 антитиковидних патрулей и правоохранительные органы. Об этом заявил и.о. заместителя мэра Херсона Роман Головня, сообщается на сайте горсовета. 

По его словам, в Херсоне опорные для борьбы с коронавирусом больницы заполнены более чем на 95%. Людей уже госпитализируют в учреждения под Херсоном.

На территории региона вступили в силу такие запреты:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов ковид-сертификата о полной вакцинации.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Также на маршруты города вышли все троллейбусы и автобусы в полном составе.

В общественных местах все обязательно должны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м. В общественном транспорте заполняются пассажирами только сидячие места.

Ранее "Страна" писала о том, что Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону карантина.

Также мы сообщали, что полиция и СБУ собираются проверять соблюдение карантина в кафе и кинотеатрах Украины.

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