Еще четыре области Украины будут переведены в "красную" зону эпидемической опасности с понедельника, 18 октября. Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 15 октября.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине уже четыре области соответствуют показателям красной зоны. Хуже всего ситуация в Сумской.

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