В Министерстве здравоохранения заявили, что высокие показатели смертности из-за коронавируса, которые фиксируют в последние дни в Украине, связаны с опасным прогрессирующим в стране штаммом "Дельта".

Об этом заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в ходе выступления в эфире "Украинского радио", видео обнародовано в Youtube.

По его словам, вирус-мутант "Дельта" является более агрессивным и контагиозным, то есть передается быстрее. Кроме того, в результате заражения этим штаммом людей чаще приходится госпитализировать.

При этом, по словам заместителя министра, большинство госпитализированных составляют те, кто не сделал прививку от коронавируса.

Кроме того, по мнению Кузина, пациенты поздно обращаются даже к семейному врачу, что также приводит к риску смерти.

"Если раньше времени инфицирования до появления первых симптомов Covid-19 было около 7 дней, сейчас это время сократился - 3, 4, 5 дней максимум. Очень быстро ухудшается ситуация", - сказал Кузин.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли более 400 человек.

Также мы писали, что в Киеве тревожная ситуация с коронавирусом. По словам мэра Виталия Кличко, в городе ежедневно госпитализируют более 300 человек.