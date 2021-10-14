В четверг, 14 октября, в Украине снова отмечен значительный прирост новых инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии в стране выросло еще на 18 881 человекf.

Напомним, что вчера, 13 октября в стране официально было выявлено 16 309 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 412 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 59 935).

Свежие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 7 630 человек (с начала эпидемии 2 311 991 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 748 детей и 368 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 124 223 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 665 человек), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 14 октября. С начала пандемии на планете уже 239 130 342 человека заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 873 559 человек.

Ранее мы в материале "Без маски - в камеру" рассказывали, как в Украине хотят следить за нарушителями карантина.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове будут судить водителя, который не выпустил из маршрутки копа, проверявшего соблюдение правил карантина.