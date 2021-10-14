Во вторник, 13 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила членов научно-консультативной группы (SAGO), которая займется исследованием происхождения новых патогенов. SAGO будет консультировать ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для определения и изучения новых патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Появление новых вирусов, способных вызвать эпидемии и пандемии, - естественное явление. И SARS-CoV-2 не будет последним таким вирусом. Общее понимание происхождения новых патогенов имеет важное значение для предотвращения будущих вспышек с эпидемическим и пандемическим потенциалом и требует широкого спектра знаний. Мы очень довольны качеством экспертов, отобранных для SAGO со всего мира, и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы сделать мир более безопасным", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

26 экспертов отобрали среди более чем 700 кандидатов. Они обладают опытом в разных областях, включая эпидемиологию, здоровье животных, экологию, клиническую медицину, вирусологию, геномику, молекулярную эпидемиологию, молекулярную биологию, биологию, безопасность пищевых продуктов, биобезопасность, биозащиту и общественное здравоохранение. Состав SAGO отражает географическое и гендерное разнообразие.

В соответствии с процедурами ВОЗ теперь начнется двухнедельный период общественных консультаций, в ходе которых поступят отзывы о членах SAGO. После этого группа проведет первое совещание.

Как писала "Страна", в мае президент США Джо Байден поручил разведслужбам найти реальный источник происхождения коронавируса. Из поручения было ясно, что искать следует в Китае.

А летом в ответ на это Китай потребовал у ВОЗ расследовать происхождение коронавируса в американской биолаборатории Форт-Детрик.