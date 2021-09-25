Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые "Руководящие принципы по качеству воздуха", документ не обновлялся в течение 15 лет. Рекомендации ужесточили.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте организации.

В последний раз документ меняли в 2005 году. При разработке новых обновлений учитывались 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Главный вывод – вред наносится при более низких концентрациях веществ, чем считалось до этого.

Прежде всего, речь идет о твердых частицах: тонкодисперсных и крупнодисперсных. В своих новых рекомендациях ВОЗ снизила допустимый среднегодовой безопасный уровень концентрации в два раза, а твердых частиц – на четверть.

Кроме того, в документе также в четыре раза понижен максимально допустимый уровень в воздухе двуокиси азота, выбрасываемый дизельными двигателями.

Напомним, "Страна" писала о том, что Сумской облавтодор заплатит 2,8 миллиона гривен за загрязнение воздуха на протяжении двух лет.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом. В частности, речь идет о том, что люди, не страдающие аллергией и живущие в таких районах, могут получить хронический гайморит.