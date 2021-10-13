Сегодня, 13 октября, в Харькове водитель не выпустил из пассажирского автобуса полицейского, которые проверял соблюдение карантина в транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, во время патрулирования в составе экипажа полиции правоохранитель остановил пассажирский автобус, чтобы проверить соблюдение карантина, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1236.

Однако, когда полицейский зашел в салон автобуса для проверки количества пассажиров, водитель закрыл двери и поехал, отказываясь остановить транспорт.

В результате правоохранители составили в отношении водителя протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Теперь водителю грозит до 3 лет ограничения свободы.

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