Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине стремительно становится все более и более критичной. В среду, 13 октября, снова отмечен значительный прирост новых инфицированных. Общее число зараженных с начала эпидемии в стране выросло еще на 16 309 человек.

Напомним, что вчера, 12 октября в стране официально было выявлено 11 996 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 471 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 59 523).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 6 462 человека (с начала эпидемии 2 297 899 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 588 детей и 288 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу - 7 688 562 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 959 836 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новую и печальную статистику на утро 13 октября. С начала пандемии на планете уже 238 688 934 человек заразились СOVID-19. Умерли с начала пандемии - 4 865 393 человека.

Ранее мы рассказывали, что в двух крупных городах Украины начнут с помощью камер видеонаблюдения отслеживать нарушителей карантина

Также "Страна" сообщала, что после резкого взлета заболеваемости коронавирусом в Украине начало школьных каникул перенесут на неделю раньше.