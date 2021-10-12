На популярной платформе онлайн-объявлений OLX 12 октября появился необычный товар для противников вакцинации от коронавируса, которые верят, что с прививкой вводят некий чип. Автор объявления предлагал купить магнит, якобы обезвреживающий чип.

Скриншот объявления распространился по соцсетям.

Аферисты просили за чудодейственный магнит не так уж много - 129 гривен.

В разделе описания товара было указано следующее: "Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании".

На скриншоте стоит время 14:37. Однако вечером во вторник объявление уже было удалено. Попался ли кто-то на удочку мошенников, неизвестно.

Как писала "Страна", сторонники теорий заговоров по всему миру считают пандемию коронавируса искусственно организованной, цель которой - загнать людей в резервации, облучить и чипировать. Причем не только с помощью вакцин, но и связи поколения 5G. Поэтому в некоторых странах поклонники заговоров атаковали вышки сотовой связи.

Однако подавляющее большинство противников вакцинации опасаются вовсе не мифических чипов, а тяжелых побочных эффектов и смертей, которые, увы, случаются после прививок разными вакцинами.