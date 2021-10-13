Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Министерству образования и науки разослать письмо в школы о переносе начала каникул с 25 октября на 18-е.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - считает министр.

Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", - подчеркнул министр.

Также он сказал, что обычно каникулы или приостановление учебного процесса как минимум на 15% снижает заболеваемость уже через 5 дней.

Ранее "Страна" писала, что в Мелитополе 11 октября школы перевели на удаленку.

Также мы сообщали, что во Львове городские власти утвердили дистанционку для учеников 5-11 классов с 18 октября.