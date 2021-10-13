Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о закупке Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене, открытое в феврале. Сотрудников ведомства, возглавляемого тогда еще Максимом Степановым, подозревали в злоупотреблениях при закупках.

О закрытии говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2. ч.1 ст. 284 УПК", - говорится в ответе.

Этот пункт Уголовно-процессуального кодекса гласит об установлении отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Никаких деталей по резонансному делу и роли в нем экс-министра Степанова в НАБУ не сообщили.

Примечательно, что, как следует из ответа, дело закрыли ровно за день до отставки Степанова, который покинул свой пост 18 мая.

Как писала "Страна", в конце 2020 года государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило с поставщиком ЧАО "Лекхим" договор на поставку 1,9 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса.

Позже стало известно, что Украине достается китайская вакцина по 504 гривны за дозу. В НАБУ заявили, что такая цена едва ли не самая высокая в ​​мире, при этом эффективность вакцины невысокая по сравнению с другими препаратами.