Агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко заявил, что подозреваемый в организации частной военной кампании экс-нардеп Семен Семенченко работал над созданием "украинского Моссада", цель которого - "уничтожение врагов Украины".

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Коме того, агент НАБУ добавил, что Семенченко получал финансирование от Главного управления разведки МОУ и его деятельность была санкционирована лично руководителем ГУР.

Шевченко также заявил, что Семенченко помогал радикальной части оппозиции в Беларуси.

Напомним, в начале 2021 года в СБУ разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Последнего заключили под стражу по подозрению в создании ЧВК, однако вскоре он вышел из СИЗО под залог в пять миллионов гривен.

Что касается Семенченко, то он находится под стражей. Согласно решению суда, в СИЗО он будет до 6 ноября. Между тем, в знак протеста против заключения под стражу Семен Семенченко объявил голодовку. Днем ранее экс-нардеп потерял сознание.

Кроме того, как сообщалось, сегодня СБУ отчиталась о завершении досудебного расследования по делу Семенченко. В нем фигурируют девять человек.